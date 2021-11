Wanda Nara torna a parlare. La nota showgirl argentina si è soffermata sulla possibilità che Mauro Icardi lasciasse il calcio

Lunga intervista rilasciata da Wanda Nara. La nota showgirl – in una chiacchierata con la giornalista Susana Gimenez – è tornata a parlare della sua vita privata, che inevitabilmente si intreccia con la vita calcistica di Mauro Icardi.

Si è parlato della possibilità che l’attaccante del Psg – accostato a Juventus e Milan – potesse lasciare il calcio giocato.

Le parole di Wanda Nara

Wanda Nara ha spiegato come sono andate le cose, partendo dalla sua ‘fuga’ milanese: “Quando ho visto il messaggio, ho preso i miei cinque figli e col primo aereo sono andata in Italia. Ed è venuto sull’aereo dietro di me. Abbiamo parlato tanto, mi ha detto di pensare alla famiglia, che è stato l’errore della sua vita. Ci siamo raccontati qualunque cosa. Mi ha detto come sono andate le cose e l’ho creduto.

Ti ha detto che avrebbe lasciato il calcio si vi foste separati? ha incalzato la giornalista, “Bisogna vedere se l’avrebbe fatto, sono cose che si dicono…”