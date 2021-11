Dalla Spagna: 70 milioni per il dopo Lautaro | Marotta mette ko la Juve

Le ultime di calciomercato Inter provenienti dalla Spagna sono clamorose e coinvolgono anche la Juventus. Si parla del dopo Lautaro Martinez

Nonostante il (recente) rinnovo fino a giugno 2026, il futuro di Lautaro Martinez non sarà per forza di cose all’Inter. La situazione economica dei nerazzurri rimane delicata, così nel prossimo calciomercato estivo potrebbero essere necessari nuovi ‘sacrifici’. Ovvero cessioni eccellenti, con l’argentino tra i maggiori indiziati visto che è molto ambito a livello europeo.

Per privarsi del classe ’97 di Bahia Bianca, elemento pressoché imprescindibile della formazione di Simone Inzaghi, il club di viale della Liberazione chiederebbe però non meno di 80-90 milioni di euro cash, senza dunque contropartite. Circa 70, stando a ‘Diario Gol’, sarebbe invece disposto a sborsarne per il suo erede: Joao Felix.

Calciomercato Inter, 70 milioni per Joao Felix e Juve al tappeto

Joao Felix non è più ben visto da Simeone e a lui stesso, come sostiene il portale spagnolo, piacerebbe tentare una nuova avventura altrove. Il 22enne di Viseu fa parte della scuderia di Jorge Mendes ed è già nel mirino della Juventus oltre che di diversi top club stranieri, Manchester United in testa. Per ‘Diario Gol’, però, può spuntarla l’Inter con una proposta da 70 milioni di euro. Da capire come la società di Suning possa superare l’ostacolo ingaggio: a Madrid, infatti, l’ex Benfica percepisce ben 9 milioni di euro netti.