Inzaghi e la precisa richiesta a Marotta: vuole subito la firma!

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha recapitato un messaggio alla dirigenza nerazzurra sul mercato dopo la vittoria in Champions League contro lo Shakhtar

Ivan Perisic, insieme a Edin Dzeko, è stato il grande protagonista della notte di Champions contro lo Shakhtar che certifica la qualificazione agli ottavi di Champions League dell’Inter.

In conferenza stampa Simone Inzaghi ha tessuto le lodi del croato lanciando un chiaro messaggio a Marotta e Ausilio sul rinnovo del classe ’89, in scadenza di contratto il prossimo giugno con il club campione d’Italia. “L’ho già detto per Brozovic e gli altri: ho una grande società alle spalle che sa qual è il mio mio pensiero sulla questione – le parole del tecnico piacentino come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it – Ivan sta facendo delle cose straordinarie insieme al resto della squadra, l’ho sempre apprezzato anche quando l’ho incontrato da avversario”.

Calciomercato Inter, Inzaghi su Perisic: “La società come la penso”

Inzaghi aggiunge sul futuro di Perisic e il futuro del nazionale croato: “Adesso lo alleno all’Inter ed è una grande risorsa per me averlo a disposizione. Perisic e la dirigenza sanno come la penso sul rinnovo: lui, per il momento, deve solo continuare a lavorare e a giocare come sta facendo”.