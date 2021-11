VIDEO CM.IT | Napoli, non solo Osimhen: un altro big a rischio forfait

Il Napoli prepara la trasferta di Europa League con numerose defezioni: in dubbio anche un altro big azzurro

Il Napoli si prepara alla trasferta di Mosca, concentra a Castel Volturno anche l’attività media con la conferenza stampa delle 12 di Spalletti e Juan Jesus.

La scelta risponde all’esigenza di ridurre al minimo indispensabile i contatti a Mosca, dove i numeri del Covid-19 per contagi, ricoveri e decessi sono alti e preoccupano da tempo il presidente De Laurentiis. L’emergenza intanto non si ferma: Insigne non ha svolto la parte iniziale dell’allenamento di rifinitura, è rimasto negli spogliatoi per cure al ginocchio destro che gli da fastidio da qualche settimana.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Alvino: “Vado controtendenza, accordo Insigne-Napoli!”

È in dubbio la sua presenza a Mosca, deciderà insieme a Spalletti per non rischiare in vista di Napoli–Lazio e gestire al meglio gli acciacchi. L’alternativa a sinistra in attacco è Elmas che fece gol anche all’andata contro lo Spartak Mosca. Tra i convocati potrebbe tornare Manolas regolarmente in campo per l’allenamento, non si è ancora negativizzato Demme, out per la trasferta in Russia.