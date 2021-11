Piove sul bagnato, caviglia KO | Salta Juve-Atalanta

Juventus e Atalanta escono dalla serata di Champions League con le ossa rotte, perdendo anche un protagonista per lo scontro diretto di sabato

Serata negativa per Juventus e Atalanta, che per motivi diversi subiscono due battute d’arresto che rischiano di costare caro nel loro cammino in Champions League. I bianconeri cadono 4-0 in casa del Chelsea e dicono verosimilmente addio al primo posto nel girone e soprattutto a un ottavo più morbido.

La Dea, invece, va avanti in casa dello Young Boys ma non riesce a chiudere la partita e si fa rimontare rischiando di perderla fino al 3-3 acciuffato nel finale da Muriel. La squadra di Gasperini resta dietro il Villarreal e perde una grandissima occasione, costretta solo a vincere con gli spagnoli all’atto finale.

Infortunio Zappacosta, quasi out per Juventus-Atalanta: le parole di Gasperini

E sabato Juventus e Atalanta dovranno anche sfidarsi all’Allianz Stadium in quella che si preannuncia come una sfida fondamentale per entrambe nella corsa per il quarto posto. Allegri sta perdendo i pezzi, Danilo dovrà restare fuori per parecchio tempo, ma anche Gasperini questa sera di certo non può sorridere. Contro lo Young Boys, infatti, è arrivato un infortunio per Davide Zappacosta, senza dubbio uno dei migliori di questa stagione per i nerazzurri. Per l’ex Roma e Chelsea una brutta torsione della caviglia che lo mette in fortissimo dubbio per la Juve: “Si è girata male la caviglia, era dolorante ma vedremo domani. Per la Juve è difficile, non è facile fare una previsione ma è difficile”, ha spiegato nel postpartita Gian Piero Gasperini a ‘Sky Sport’.