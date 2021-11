DIRETTA Champions, Young Boys-Atalanta 0-0 | Si parte LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Wankdorf Stadion’ tra lo Young Boys di Wagner e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

L’Atalanta è di scena sul campo sintetico dello Young Boys a Berna nella gara valida per la quinta e penultima giornata del gruppo F di Champions League.

I bergamaschi di Gasperini vogliono bissare il successo (1-0) dell’andata per rilanciare la propria candidatura per la qualificazione agli ottavi di finale in vista della partita decisiva contro il Villarreal. Mentre gli svizzeri di Wagner cercano una vittoria che vorrebbe dire sorpasso in classifica proprio sui nerazzurri. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Wankdorf Stadion’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

YOUNG BOYS (4-4-2): Faivre; Hefti, Lauper, Burgy, Garcia; Ngamaleu, M. Pereira, Aebischer, Rieder; Elia, Siebatcheu. All. Wagner

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA:Man United 10 punti, Villarreal 7, Atalanta 5, Young Boys 3