DIRETTA Champions League, Chelsea-Juventus 1-0 | Thiago Silva salva sulla linea LIVE

Calciomercato.it vi offre il match di ‘Stamford Bridge’ tra il Chelsea di Tuchel e la Juventus di Allegri in tempo reale

La Juventus fa visita al Chelsea in una partita valida per la quinta giornata del gruppo H di Champions League, secondo turno del girone di ritorno.

Da un lato ai bianconeri di Allegri, già aritmeticamente qualificati agli ottavi di finale della massima competizione europea per club, basta un pareggio per essere certi del primo posto del girone. Dall’altro i blues campioni in carica di Tuchel vogliono vendicare la sconfitta (1-0) dell’andata e centrare una vittoria con almeno due gol di scarto per prendersi la vetta. Calciomercato.it vi offre il match di ‘Stamford Bridge’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Chelsea-Juventus

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Rudiger, Chalobah, Thiago Silva; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Ziyech, Pulisic; Hudson-Odoi. All. Tuchel

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata. All. Allegri

CLASSIFICA: Juventus punti 12, Chelsea 9, Zenit 3, Malmoe 0.