Chelsea-Juventus, il grande ex esalta Bonucci e Chiellini: “Due leggende”

Chelsea-Juventus in campo stasera a Stamford Bridge, un grande ex della sfida elogia i due difensori bianconeri campioni d’Europa

E’ il giorno di Chelsea-Juventus, sfida importantissima nel girone H di Champions League. I bianconeri di Allegri si giocano il primo posto nel gruppo, con tre punti di vantaggio sui ‘Blues’.

Un risultato positivo, anche un pareggio, garantirebbe il primato con un turno di anticipo. I piemontesi vogliono confermarsi imbattuti in Europa e dare seguito alle ultime due vittorie in campionato. Il match di stasera a Stamford Bridge viene presentato dal grande ex John Terry, che sulla ‘Gazzetta dello Sport’ esalta Bonucci e Chiellini.

Chelsea-Juventus, Terry: “Bonucci e Chiellini i migliori della loro generazione”

“Sono già due leggende, due top player della loro generazione – spiega Terry – Io spesso li studiavo, come ho sempre fatto con i difensori italiani. Tutto è cominciato da Baresi, il mio mito assoluto era Maldini, faceva sembrare tutto facile. Come Bonucci, sono partito da centrocampo e sono arretrato in difesa”. Per stasera, pronostico secco: “Vincerà il Chelsea 2-0, dalla sconfitta a Torino non ha più avuto problemi”. E un retroscena su un possibile arrivo in Italia, in passato: “A 33 anni c’è stata la possibilità di andare al Milan, mi avevano chiamato tramite diversi agenti. Non se n’è fatto più niente, sono contento di essere rimasto al Chelsea ma i rossoneri sarebbero stati un sogno”.