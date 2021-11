Chelsea-Juventus si sposta sul mercato: offerta da 60 milioni

Allegri e Tuchel questa sera si giocheranno il primo posto nel girone: Juventus e Chelsea intanto si sfidano sul mercato

Questa sera a ‘Stamford Bridge’ Massimiliano Allegri e Thomas Tuchel si daranno battaglia per il primo posto del girone H di Champions League.

Una sfida che nella gara di andata, a Torino, ha prodotto la vittoria della Juventus per 1-0 contro i campioni d’Europa in carica. In quell’occasione la difesa bianconera ha sfoderato una grande prestazione, disarmando completamente Romelu Lukaku e l’attacco del Chelsea. Questa sera, però, l’ex Inter non partirà dall’inizio e i ‘Blues’ si presenteranno in grandissima forma: il primo posto in Premier League ne è la prova. Chelsea-Juventus, poi, si sposta anche sul mercato.

Calciomercato Juventus, addio Tchouameni | ll Chelsea offre 60 milioni

Una delle infatuazioni estive della Juventus è rappresentata da Aurelien Tchouameni, il mediano del Monaco che ha brillato anche con la maglia della Francia. Massimiliano Allegri vorrebbe un rinforzo a centrocampo ed il classe 2000 transalpino rappresenta uno dei favoriti della dirigenza bianconera. Il rischio, però, è che la corsa al gioiello dei monegaschi sia terminata e abbia già un vincitore.

Come rivelato da ‘TuttoSport’, il Chelsea avrebbe avanzato una prima offerta da 60 milioni di euro al Monaco per Aurelien Tchouameni. Impossibile per la Juventus pareggiare l’offerta del club londinese, che quindi potrebbe avere strada libera per il mediano francese. I bianconeri, invece, potrebbero dover dire addio al giocatore del Monaco: per il colpo a centrocampo Federico Cherubini dovrà guardare altrove. La sfida sul campo è ancora da giocare, ma sul mercato il Chelsea potrebbe aver già battuto la Juventus.