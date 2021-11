Diretta Verona-Empoli | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Verona-Empoli, primo dei due monday night della tredicesima giornata di Serie A

La tredicesima giornata di Serie A si chiuderà oggi con due posticipi. Nel primo monday night, il Verona ospita l’Empoli in una partita che, in caso di vittoria, potrebbe valere il sorpasso al Bologna e l’ottavo posto in classifica. Negativizzato in tempi record, Igor Tudor cerca il quinto risultato utile consecutivo, ma di fronte ci sarà un’altra bella sorpresa di questo avvio di campionato. Con gli stessi punti in graduatoria, Aurelio Andreazzoli spera in una vittoria per staccare gli odierni avversari. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Verona-Empoli

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Casale; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Fiammozzi, Romagnoli, Luperto, Marchizza; Haas, Stulac, Henderson; Di Francesco; Pinamonti, Cutrone. All. Andreazzoli

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 32, Milan 32, Inter 28, Atalanta 25, Roma 22, Lazio 21, Fiorentina 21, Juventus 21, Bologna 18, Verona* 16, Empoli* 16, Sassuolo 15, Venezia 15, Torino* 14, Udinese* 14, Sampdoria 12, Spezia 11, Genoa 9, Salernitana 7, Cagliari 7. *Una partita in meno