CMIT TV | Inter-Napoli, perché Dzeko non è stato espulso

Oggi abbiamo analizzato a Chiacchiere da VAR le sfide della tredicesima giornata di Serie A, con focus particolare su quanto accaduto in Inter-Napoli

Nel nostro consueto salotto di Chiacchiere da VAR, analizziamo gli episodi arbitrali dell’ultimo turno di campionato, in particolare prendiamo in esame la partita Inter-Napoli, terminata per 3-2 in favore degli uomini di Inzaghi.



Focus soprattutto sulla gestione dei cartellini in relazione ad Edin Dzeko, subentrato nella ripresa. Tutte le news di calciomercato Inter insieme a noi!