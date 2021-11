Bocciatura lampo Inter | Subito al Barcellona per 20 milioni

Il Barcellona potrebbe mettere gli occhi su un calciatore dell’Inter: in nerazzurro non convince, Xavi pronto a rilanciarlo

Il Barcellona punta gli occhi in casa Inter. Xavi è appena arrivato sulla panchina blaugrana ma ha in chiaro il suo obiettivo. Occorre rilanciare una squadra che un po’ alla volta ha perso tutti i suoi punti di riferimento, ultimo Lionel Messi. E nel farlo non bisogna dimenticare di dare un occhio ai conti non certo rosei del club. Così, secondo quanto riferisce ‘Interlive.it’, il mirino della società catalana è stato indirizzato verso un nerazzurro che finora non sta convincendo troppo. Il nome è quello di Dumfries che può andare a tappare una falla che ha spinto il Barcellona a prendere nuovamente Dani Alves.

Calciomercato Inter, il Barcellona su Dumfries

Per strappare l’olandese all’Inter potrebbero bastare venti milioni di euro. Un affare che sarebbe agevolato anche dai rapporti di amicizia tra Mino Raiola, agente del terzino dell’Inter, e il Barcellona, in particolare con il presidente Laporta. Possibile quindi un affare impostato per l’estate con Dani Alves che, se confermato anche nella prossima stagione, potrebbe fare da chioccia all’attuale esterno nerazzurro.