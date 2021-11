Francia, è la Sport Cover l’agenzia transalpina numero uno

L’agenzia francese Sport Cover si impone in Francia come quella con il maggior valore di mercato: il report di Transfermarkt

15 anni di attività, con un primato speciale portato a compimento. La Sport Cover è l’agenzia francese con il maggior valore di mercato nel 2021.

A renderlo noto è la classifica elaborata dal noto portale ‘Transfermarkt’, il sito di riferimento per quanto concerne dati e quotazioni di mercato. La Sport Cover, diretta da Meissa N’Diaye, segue in tutto 36 assistiti e sopravanza altre agenzie importanti come la Classico Sports Management e la Excellence Sport Nation.

Calciomercato, la Sport Cover vale 170 milioni di euro: da Ben Yedder a Vieira, i talenti migliori

Un valore di mercato complessivo, per la Sport Cover, di ben 170 milioni di euro. Il fiore all’occhiello è sicuramente Ben Yedder, attaccante del Monaco e nel giro della nazionale francese. Ma si segnalano anche giocatori come Mukiele, Kondogbia e Benjamin Mendy.

C’è anche un allenatore di rilievo nella ‘squadra’ ed è Patrick Vieira, attualmente sulla panchina del Crystal Palace. Il riconoscimento per la Sport Cover è sicuramente di prestigio, andando a sopravanzare realtà importanti come la Classico Sports Management, che può contare su giocatori come Abdou Diallo e Faivre, e la Excellence Sport Nation, in cui figurano i vari Koundè, Tchouameni e Maignan.