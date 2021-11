ESCLUSIVO | Calciomercato Bologna, scout in Bundesliga per la mediana

Nome nuovo in ottica calciomercato Bologna. Per rinforzare il centrocampo si sta seguendo Schopf dell’Arminia Bielefeld

Archiviata la sconfitta casalinga contro il Venezia che ha impedito al Bologna di restare agganciato al treno della zona coppe europee, per la squadra di Mihajlovic è già tempo di pensare al prossimo impegno in trasferta contro lo Spezia.

Intanto gli uomini mercato rossoblu sono alla ricerca di rinforzi per la sessione invernale, specie nel reparto mediano. In tale ottica, secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il Bologna è sulle tracce di Alessandro Schopf. Si tratta di un centrocampista austriaco classe 1994 che milita in Germania con la maglia dell’Arminia Bielefeld. Gli osservatori del club felsineo sono andati a vederlo sia nell’impegno in Nazionale contro Israele che nel match di Bundesliga contro il Wolfsburg. Probabile che gli scout bolognesi continueranno a monitorarlo nelle prossime settimane prima di decidere se dare l’assalto a Schopf a gennaio.