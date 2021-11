Serie A, Genoa-Roma 0-2: Mourinho batte Schevchenko, Felix show

Debutto amaro per Schevchenko sulla panchina del Genoa: i rossoblù perdono lo scontro con la Roma di Mourinho, decide Felix

Poche emozioni per gran parte del tempo allo Stadio Marassi di Genova, dove si è concluso da pochi minuti il match tra Genoa e Roma. La gara suscitava non poca curiosità per il debutto su una panchina di Serie A di Andrij Schevchenko, subito impegnato nel duro confronto con Jose Mourinho. Partita che ha visto andare in scena poche fiammate da parte di entrambe le compagini.

Al 15′ del primo tempo, MKhitaryan si rende protagonista di un gran gol con un tiro da fuori area. Ma la rete viene annullata per una deviazione col braccio di Abraham. In seguito la Roma continua a tenere il pallino del gioco in mano, senza però riuscire a superare la barriera difensiva alzata dal ‘Grifone’. Succede tutto nel finale: al minuto 82 della seconda frazione di gioco Felix Afena-Gyan batte Sirigu con un tiro rasoterra dopo una travolgente azione di Mkhitaryan. Sempre Felix, all’ultimo secondo, regala un gol capolavoro con una conclusione a giro da fuori area che chiude i conti. Mourinho affossa Schevchenko al debutto e si porta a 22 punti in classifica, superando Lazio, Fiorentina e Juventus.

LEGGI ANCHE>>> Genoa-Roma, voti e tabellino del primo tempo: Abraham poco coinvolto, Rovella sprint

Genoa-Roma 0-2, tabellino e classifica

Genoa-Roma 0-2: 82′ e 90+4′ Felix Afena-Gyan (R)

LEGGI ANCHE>>> PAGELLE E TABELLINO GENOA-ROMA: chiedimi se sono Felix! Afena show a Marassi

CLASSIFICA Serie A: Napoli 32, Milan 32, Inter 28, Atalanta 25, Roma 22, Lazio 21, Fiorentina 21, Juventus 21, Bologna 18, Hellas Verona* 16, Empoli* 16, Sassuolo 15, Venezia 15, Torino* 14, Udinese* 14, Sampdoria 12, Spezia 11, Genoa 9, Cagliari 7, Salernitana 7

*Una partita in meno