Inter-Napoli, UFFICIALE | Nuovo positivo al Covid per Spalletti

Arriva un altro forfait per Spalletti, niente Inter: il Napoli ha annunciato ufficialmente un altro positivo al Covid-19

C’è grande preoccupazione in casa Napoli per quanto concerne l’emergenza Coronavirus, nuovo positivo nel gruppo squadra nella giornata di oggi.

Gli azzurri hanno annunciato tramite un comunicato ufficiale che Alessandro Zanoli è risultato positivo al Covid-19. Il giovane calciatore non ci sarà quindi per la sfida con l’Inter di questa sera ed è già stato messo in isolamento. Un altro forfait per Luciano Spalletti dopo quelli di Demme e Politano, sempre a causa del Covid-19.