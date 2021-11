Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, deve fare i conti con gli infortuni: ed ora arrivano Chelsea ed Atalanta dopo la sofferta vittoria in casa della Lazio dell’ex Sarri

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo la vittoria contro la Fiorentina prima della sosta, riparte con altri tre punti in casa della Lazio di Maurizio Sarri. Uno 0-2 rotondo e senza molte discussioni firmato dalla doppietta di Leonardo Bonucci dal dischetto. Ora però arrivano altre due partite decisive in vista della seconda parte di stagione: la sfida col Chelsea per il primo posto nel gironcino di Champions e l’Atalanta allo Stadium per agganciare il treno quarto posto.

Due gare di fondamentale importanza che la Juventus dovrà fare praticamente in emergenza dal punto di vista degli infortunati. Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi salteranno infatti sicuramente il Chelsea, mentre sarà tutto da valutare in vista dell’Atalanta.

Oggi inoltre ci sono gli esami per Danilo, uscito ieri in barella dopo lo scontro con Hysaj. Dybala è alle prese con un affaticamento al polpaccio e potrebbe esserci con l’Atalanta al meglio, stesso discorso per Mattia De Sciglio, che con i Blues non dovrebbe prendere parte alla gara.