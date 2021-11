DIRETTA Inter-Napoli | Formazioni ufficiali e cronaca live

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Inter-Napoli, sfida scudetto in programma alle 18

Tra i match clou della tredicesima giornata, c’è anche Inter-Napoli. Posticipo domenicale delle 18, la sfida scudetto avrà un sapore particolare per Luciano Spalletti, che torna per la prima volta da ex al ‘Meazza’. Entrambi gli allenatori sono alle prese con l’emergenza infortuni, aggravata in casa azzurra anche dalla positività al Covid di ieri di Politano. Simone Inzaghi dovrà fare a meno, tra gli altri, anche di un titolarissimo come de Vrij. Distante già sette punti dai partenopei, la squadra nerazzurra ha bisogno di una vittoria per non perdere ulteriore terreno. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Inter-Napoli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* e Milan 32 punti; Inter* e Atalanta 25; Fiorentina, Lazio e Juventus 21; Roma* 19; Bologna 18; Verona* e Empoli* 16; Sassuolo e Venezia 15; Torino* e Udinese* 14; Sampdoria 12; Spezia 11; Genoa* 9; Salernitana e Cagliari 7.

*una partita in meno