Juventus, l’accusa che scagiona Allegri: “Rosa assemblata male”

La Juventus non è ancora riuscita a convincere del tutto in quest’inizio di stagione. L’accusa ai bianconeri scagiona Massimiliano Allegri

L’inizio di stagione della Juventus non è stato esattamente secondo le aspettative. I bianconeri hanno avuto dei risultati molto negativi in Serie A, prima di risalire la china, almeno parzialmente.

Con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, le aspettative erano sicuramente diverse, per ora rispettate solo in Champions League. E gli attacchi al tecnico non mancano di certo. Oggi, però, il tecnico viene difeso da colui che è per il livornese è stato un vero e proprio mentore. Stiamo parlando di Giovanni Galeone che si scaglia, invece, sulla composizione della rosa dei torinesi ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Diciamo che Allegri fatica a trovare le posizioni giuste agli uomini che ha. Locatelli è un ottimo giocatore e io aspetto sempre l’esplosione di Rabiot, che al Psg mi conquistò. Ora purtroppo non è più lo stesso. Fare il quarto di sinistra lo penalizza, ma Allegri ha tanti esterni di destra e quasi nessuno che può stare sulla corsia mancina. La rosa non è assemblata benissimo“.

Juventus, Galeone chiaro: fiducia in Allegri, problema rosa

Il tecnico va, quindi, in difesa dell’amico Allegri: “Conosco Max, so che è bravo e ho molta fiducia in lui, perciò pensavo che potesse riuscire prima a risolvere i problemi. Però oggettivamente ha trovato una situazione complicata. Il valore della rosa non si discute, ma non è facile farli coesistere – dice Galeone -. Non dimentichiamo che la Juve lo scorso anno è arrivata quarta anche per demeriti del Napoli”. Sicuramente dovranno essere operate, dunque, delle riflessioni in vista della prossima sessione di calciomercato per risolvere gli equivoci tattici legati alla rosa a disposizione di Allegri.