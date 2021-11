Il big match del sabato della tredicesima giornata del campionato di Serie A vede di fronte la Lazio dell’ex Sarri e la Juventus di Allegri

Seconda sfida del sabato, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, tra la Lazio dell’ex dal dente avvelenato, Maurizio Sarri, e la Juventus di Massimiliano Allegri. Partita che non vedrà in campo Ciro Immobile e Paulo Dybala, fermi ai box per infortunio.

I biancocelesti arrivano all’appuntamento dopo la vittoria in scioltezza ottenuta contro la Salernitana prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Anche i bianconeri arrivano dalla conquista dei tre punti, importantissimi in chiave Champions League, contro gli eterni rivali della Fiorentina grazie ad un gol allo scadere di Cuadrado. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-JUVENTUS

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli e Milan 32 punti; Inter e Atalanta* 25; Lazio 21; Roma 19; Fiorentina, Juventus e Bologna 18; Verona e Empoli 16; Torino, Sassuolo e Udinese 14; Venezia 12; Spezia* 11; Genoa e Sampdoria 9; Salernitana 7; Cagliari 6

*una partita in più