Calciomercato, grande ritorno in Serie A: occhi in casa PSG

Non mancheranno le occasioni in casa PSG a partire dal prossimo calciomercato invernale: non solo Icardi, grande ritorno in Serie A

Nel PSG dei sogni c’è anche chi è finito ai margini del progetto tecnico di Pochettino. Un big, in particolare, ha finora collezionato solo 3 presenze stagionali per un totale di 150 minuti disputati.

Si tratta di Leandro Paredes, alle prese con problemi fisici in questa prima parte di stagione e attualmente ai margini del PSG. La Roma sogna il grande ritorno del centrocampista argentino: secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, si tratta del sogno di Tiago Pinto in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Tuttavia, l’operazione è quasi impossibile per i costi.

La formula ideale sarebbe quella del prestito, ma il club giallorosso potrebbe doversela vedere anche con la Juventus. Come noto, infatti, Paredes è anche sul taccuino della dirigenza bianconera per rinforzare il centrocampo. L’argentino è in scadenza di contratto nel 2023 e valutato almeno 25 milioni di euro. Roma e Juve sono avvisate.