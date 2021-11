La maledizione infortuni continua: Pioli sceglie così la formazione!

Ecco le possibili scelte di Pioli contro la Fiorentina, match in programma domani a Firenze

Archiviate le Nazionali, il Milan di Stefano Pioli è pronto a tornare in campo, contro la Fiorentina. La maledizione infortuni continua e lo stop è ancora di quelli pesanti. Nel corso dell’allenamento di stamani si è fermato, infatti, ancora una volta Ante Rebic. Il croato salterà Firenze al pari di Davide Calabria. Due assenze importanti ma Pioli può in parte consolarsi con i recuperi di Florenzi, Messias e Romagnoli.

Domani, però, nessuno dei tre sarà schierato titolare ma molto probabilmente giocheranno a partita in corso, almeno i primi due. Sulla corsia destra, salvo sorprese, ci sarà così Pierre Kalulu. La linea a quattro di difesa, davanti a Tatarusanu, sarà composta dal francese, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez.

Leao senza alternative

Sembrava essere arrivato il momento di tirar il fiato per Rafael Leao ma così non sarà. Lo stop di Rebic, non lasciano alcun dubbio sulla sua titolarità. Sulla trequarti oltre al portoghese anche Saelemaekers e Brahim Diaz, con Krunic e Messias pronti a subentrare.

In avanti Olivier Giroud è in vantaggio su Ibrahimovic, anche per il fatto che è reduce da due settimane intense di lavoro. Lo svedese, volato in Nazionale, è pronto per la staffetta ma dovrebbe partire titolare a Madrid.

Per quanto riguarda il centrocampo, nonostante le tante voci di calciomercato, Pioli non ha alcuna intenzione di rinunciare a Franck Kessie. L’ivoriano e Sandro Tonali sono in vantaggio su Ismael Bennacer. Il Milan, dunque, con le solite pesanti assenze, è pronto a sfidare la Fiorentina di un allenatore, Italiano, che la passata stagione fece tanto soffrire Pioli.

Domani contro la Fiorentina ci sarà inoltre una maglia speciale come comunicato dal club: “In occasione del match contro la Fiorentina, la squadra di Pioli scenderà in campo con la maglia Away che celebra “Fondazione Milan” (stampata sotto il colletto sul retro della maglia) e il suo operato in Italia e nel mondo”.