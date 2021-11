Italia, nuovo attaccante per i playoff: scelta fatta

Italia chiamata a giocare i playoff per qualificarsi ai Mondiali in Qatar, fatta la scelta in chiave attacco azzurro

I quattro pareggi consecutivi nel percorso qualificazione, hanno portato l’Italia a giocarsi l’accesso ai Mondiali in Qatar ai playoff. Sul banco degli imputati sono finiti soprattutto gli attaccanti. Le difficoltà degli attaccanti azzurri si sono fatte sentire e l’assenza di Ciro Immobile ha complicato e non poco le cose.

Per questo motivo Calciomercato.it ha chiesto sul proprio canale ‘Telegram’ quale attaccante dovrebbe convocare Roberto Mancini in vista delle sfide del prossimo marzo. Una domanda nata anche per via delle parole del ds del Cagliari Capozzucca, che ha parlato proprio dell’ipotesi di vedere Joao Pedro in maglia azzurra. E l’attaccante del Cagliari è stato proprio l’uomo più votato del sondaggio, con il 45% dei voti. Il 32% ha invece votato per Lorenzo Lucca, rivelazione del campionato di Serie B e titolare della nazionale under-21. Con il 18% dei voti invece c’è Mario Balotelli, mentre il 5% ha optato come opzione “altro”.