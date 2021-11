L’Inter segue con attenzione, ormai da mesi, un calciatore sul calciomercato. L’annuncio del dirigente fa chiarezza sul futuro

Non è un momento positivo per il Cagliari, che è ultimo in classifica con soli sei punti in Serie A. Leonardo Semplici prima e Walter Mazzarri poi non hanno ancora trovato la quadratura del cerchio con una squadra che, però, potrebbe essere smantellata durante la prossima finestra dì calciomercato.

Le sirene ci sono soprattutto per Nahitan Nandez e Diego Godin, i due uruguaiani potrebbero partire a gennaio, ma solo se arriverà un’offerta ritenuta all’altezza. Nel recente passato, il centrocampista è entrato nel mirino dell’Inter, che poi ha preferito chiudere il colpo Denzel Dumfries. Anche il Napoli si è interessato al ragazzo. Ed è proprio questo che ha ribadito Stefano Capozucca ospite a ‘Radiolina’.

“Godin? Le situazioni si concretizzano solo con offerte valide. Il procuratore di Nandez è molto attivo sui social, ma parla di proposte che non sono mai arrivate. Abbiamo fatto un investimento importante con lui, non trovo giusto regalarlo a squadre di prima fascia”, ha detto.

Calciomercato Cagliari, da Nandez (con l’ombra dell’Inter) alla fiducia a Mazzarri

Quanto a un altro cambio in corso d’opera sulla panchina, il direttore sportivo del Cagliari spegne ogni polemica: “L’allenatore sta cercando soluzioni per venire fuori da questa situazione: Mazzarri è capace e lavora 8-9 ore al giorno, non è abituato alla sconfitta e sta soffrendo anche lui per ciò che accade in campo”, ha spiegato ancora. “Sono convinto che ne usciremo col lavoro quando certi giocatori capiranno cosa vuole veramente da loro l’allenatore – ha spiegato -. Ribadisco la fiducia a Mazzarri”.

Infine una battuta sul presidente, Tommaso Giulini: “Lo sento spesso, e sento anche voci di cessioni e disinteresse, ma lui vuole che il Cagliari si salvi. Una retrocessione sarebbe un collasso economico”, ha concluso.