Impossibile non parlare della Nazionale e dell’idea di tornare a puntare su Balotelli. Focolari ha totalmente bocciato tale ipotesi: “Balotelli non è certo la medicina per risolvere i problemi dell’attacco azzurro. Mario nella sua vita ha sempre fallito. Sta in Turchia, è andato in Serie B. Se devi provare, provi Lucca”.

Niente scudetto per la Juventus

Focolari esclude la Juventus dalla lotta Scudetto e avverte i bianconeri, che rischiano anche per la corsa al quarto posto: “Allegri? E’ un grande vino bianco che ha troppi anni. Se non lo bevi entro dieci anni non è più buono. Se la Juve perde a Roma e guardi la classifica… i bianconeri non partecipano alla corsa per lo Scudetto, non prendiamoci in giro. Sta partecipando al campionato del quarto posto e se perde va a sette punti dal quarto posto. La Juve di oggi non è capace di vincere 11 gare di fila”.

Assenze – “Dybala non credo giochi, se non vai in panchina, da argentino, contro il Brasile vuol dire che stai proprio male… non giocherà ma per la Lazio è più importante l’assenza di Immobile, parlano le statistiche. Senza Ciro non vince mai”.