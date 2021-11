Tottenham, UFFICIALE: Conte piazza il primo colpo in Italia

Antonio Conte continua a costruire il suo futuro al Tottenham e per farlo guarda anche in Italia: è ufficiale il colpo

Antonio Conte mette a segno un colpo dall’Italia. Il nuovo manager del Tottenham è arrivato da poche settimane, Paratici lo ha scelto per ricostruire ancora dopo Nuno Espirito Santo. Dall’addio di Pochettino gli Spurs non si sono mai più sostanzialmente ripresi e anche il capitolo Mourinho si è chiuso in maniera negativa.

Per questo l’ex Cfo della Juventus ha deciso di affidare le chievi del Tottenham ad Antonio Conte, reduce dallo scudetto con l’Inter e tra i migliori tecnici del mondo. Ci vorrà indubbiamente del tempo per dare una certa mentalità alla sua squadra, capire meccanismi, come è successo anche in nerazzurro. Importantissimo per Conte sarà agire con precisione sul calciomercato, magari lavorando anche sull’asse con la Serie A. Paratici ha già portato Gollini e Romero, ma non è finita qui.

Ufficiale: Conte porta l’ex Roma Savorani al Tottenham

Il Tottenham ha infatti ufficializzato pochi minuti fa l’ingaggio di Marco Savorani come nuovo preparatore dei portieri. Si tratta di un vero e proprio top player a livello europeo e mondiale, lo ha dimostrato negli ultimi sette anni di militanza alla Roma. In giallorosso ha allenato Szczesny, ma soprattutto Alisson che con lui è diventato forse il più forte del pianeta. Una garanzia per Conte, che ha lavorato con lui già al Siena dopo le esperienze con Atalanta, Chievo e Piacenza. Savorani porterà la sua esperienza a Londra, troverà appunto Gollini e Lloris. L’ex Roma farà quindi parte di uno staff che già può contare su Cristian Stellini, Ryan Mason, Gianluca Conte, Costantino Coratti, Gian Piero Ventrone e Stefano Bruno.