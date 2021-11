‘Scippo’ a gennaio: da Barcellona messaggio chiaro a Juve, Inter e Milan

Le ultime di calciomercato provenienti da Barcellona chiamano in causa anche le tre big italiane Juventus, Inter e Milan. Arrivato l’annuncio ufficiale

Annuncio ufficiale al termine della presentazione di Dani Alves. Da Barcellona, sponda ovviamente blaugrana, arriva la dichiarazione che chiama in causa le nostre tre big Juventus, Milan e Inter.

Da Barcellona ‘messaggio’ a Juventus, Inter e Milan: “Nessun acquisto a gennaio”

Pensieri, ma soprattutto parole del Direttore generale del Barça Mateu Alemany. A gennaio nessun affare con bianconeri, rossoneri e nerazzurri – con quest’ultimi due erano in ballo, stando perlomeno ad alcune fonti ispaniche – i nomi di Kessie e Brozovic, entrambi in scadenza a giugno. Alemany è stato chiaro: “Nella finestra invernale non potremo fare operazioni in entrata”. Il Barcellona non può aggiungere alla rosa altri calciatori, altri ingaggi, a meno ovviamente di cessioni più o meno importanti.