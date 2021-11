Social Football Summit 2021, incontro Sabatini-Baldissoni: i retroscena

Nel corso del Social Football Summit 2021 è tempo anche di reunion: i retroscena di Calciomercato.it sull’incontro tra Sabatini e Baldissoni

Incontri, reunion, retroscena. Al Social Football Summit 2021 sono presenti tante personalità del mondo del calcio, allenatori, giocatori, dirigenti e addetti ai lavori.

Succede anche che si ritrovino due che hanno condiviso parecchi anni – tra gioie e dolori – in un club importante come la Roma, in quella che è stata la loro casa. Allo Stadio Olimpico, in uno dei tanti panel è previsto quello che ha come protagonista Walter Sabatini, ex ds giallorosso oltre che dell’area tecnica di Inter (e il gruppo Suning) e Bologna.

Social Football Summit 2021, Sabatini ritrova Baldissoni: i retroscena sull’incontro

Arrivato intorno alle 10.45, Sabatini ha all’Olimpico ha ritrovato Mauro Baldissoni, ex dg e vicepresidente della Roma con cui ha condiviso più di tre anni. Sabatini e Baldissoni sono rimasti a parlare per parecchi minuti, prima in gruppo e poi da soli, anche tra qualche risata. Due uomini di calcio, per quanto attenti a due aspetti diversi – quello tecnico è quello manageriale – con un argomento comunque giallorosso. Baldissoni romanista di nascita, Sabatini senza dubbio acquisito, un legame e una passione mai nascosti.