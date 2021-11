Xavi rompe gli indugi, 40 milioni per l’attaccante che piace all’Inter

Il Barcellona rompe gli indugi ed è pronto a presentare un’offerta da quaranta milioni di euro per l’attaccante che piace anche all’Inter

Accostato anche all’Inter, il Barcellona è pronto a rompere gli indugi. E’ Karim Adeyemi uno dei principali obiettivi di mercato del neo-tecnico blaugrana Xavi. Il 19enne attaccante del Salisburgo è uno dei nomi più ambiti sul mercato.

Per lui si sta muovendo anche il club catalano che, secondo quanto riportato da ‘Sport1’, ha intenzione di presentare un’offerta in questa settimana. Una proposta da quaranta milioni di euro che potrebbe bastare a convincere il Salisburgo ma che non metterebbe il Barça in prima fila.

Calciomercato Inter, il Barcellona rompe gli indugi per Adeyemi

Nonostante la proposta in arrivo da Barcellona, per Adeyemi il futuro potrebbe essere in Germania. Sempre secondo ‘Sport1’ è il Borussia Dortmund ad essere in pole per l’acquisto del giovane attaccante nonostante una offerta economica inferiore a quella dei blaugrana (35 milioni di euro). A favore del club tedesco però c’è la capacità di far crescere ed esplodere i giovani talenti e un contratto da tre milioni di euro per cinque anni.