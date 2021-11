Calciomercato Inter, da Handanovic a Onana: doppia offerta nerazzurra

Calciomercato Inter: Samir Handanovic potrebbe proseguire la sua avventura in nerazzurro. Gli aggiornamenti anche su Onana

Handanovic e l’Inter potrebbero proseguire ancora insieme anche oltre il 2022. Il club nerazzurro punta al rinnovo del proprio capitano, e parallelamente è sempre al lavoro per la sua successione.

Come riportato da 'Interlive.it', l'Inter ha proposto il rinnovo per un'altra stagione al portiere sloveno. Offerta anche al prescelto per la sua successione, Andre Onana: