Infortuni Dybala e Bentancur: ecco le condizioni dei due bianconeri

Juventus in apprensione per le condizioni di Bentancur e soprattutto Paulo Dybala, entrambi infortunati in Nazionale

Juve col fiato sospeso per Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero ha accusato un problema fisico in Nazionale e rischia un nuovo stop. Si ferma inoltre Rodrigo Bentancur, anche lui sfortunato protagonista in Uruguay–Argentina.

Stando alle ultime indiscrezioni proveniente dall’Argentina, Dybala ha accusato un sovraccarico e un affaticamento al soleo del polpaccio. Non dovrebbe essere nulla di grave ma l’argentino sarà monitorato quotidianamente in vista della sfida alla Lazio di Sarri in programma tra sette giorni. Forte contusione al ginocchio, invece, per Bentancur dopo un contrasto di gioco con Correa. Lo staff medico della Juventus è già in contatto con quello dell’Argentina e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.