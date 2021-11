Troppi infortuni, Mancini corre ai ripari: nuovo convocato per l’Italia

Roberto Mancini fa i conti con i numerosi forfait: per la sfida decisiva contro l’Irlanda del Nord, nuova convocazione in Nazionale

La Nazionale di Mancini si appresta ad affrontare la decisiva sfida contro l’Irlanda del Nord in piena emergenza infortuni, soprattutto in difesa. Qui dopo il forfait di Chiellini, sono stati costretti ad alzare bandiera bianca anche Alessandro Bastoni e Davide Calabria.

Così il commissario tecnico ha deciso di correre ai ripari. Se ieri era arrivata la convocazione di Ferrari del Sassuolo, ora anche Zappacosta si aggregherà al gruppo azzurro

Una decisione che arriva anche per il forfait, non per infortunio, di Biraghi. Una serie di indisponibili hanno spinto il ct Mancini ad allargare la base dei calciatori in ritiro in vista della trasferta irlandese.

Irlanda del Nord-Italia, Mancini convoca Zappacosta

Un appuntamento nel quale gli azzurri dovranno strappare il pass per i Mondiali 2022, evitando la trappola degli spareggi di marzo. Per farlo occorrerà vincere e sperare che la Svizzera non dilaghi con la Bulgaria.