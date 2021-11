Calciomercato, bocciatura per Inter e Juve | Ecco il futuro di Insigne

Il calciomercato ruota attorno a Lorenzo Insigne. Inter e Juventus ‘scartate’: ecco il responso per il futuro dell’esterno d’attacco

Il Napoli continua a pensare al futuro di Lorenzo Insigne. Il calciatore è un simbolo del club partenopeo e anche in questa stagione sta trascinando il club campano a furia di ottime prestazioni.

Il suo futuro, però, è paradossalmente in bilico. Il calciatore, infatti, non ha ancora rinnovato il suo contratto con la compagine partenopea e le pretendenti iniziano ad aumentare, fiutando il grande colpo a zero, visto il contratto che scade a giugno 2022. Per questo motivo, anche diversi club di Serie A, tra i più importanti, restano alla finestra. Nelle ultime settimane, si è parlato di Inter, ma clamorosamente anche di Juventus. Ora arriva un responso chiaro per quanto riguarda il futuro del ragazzo.

Calciomercato Napoli, i tifosi votano per il rinnovo di Insigne

Abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it quale fosse, a loro avviso, l’opzione migliore per il futuro di Insigne. L’esito, visto l’andazzo del calciomercato, è anche sorprendente. I tifosi bocciano le soluzioni relative Inter e Juventus, preferendo invece il rinnovo del calciatore. Quest’ultima opzione infatti prevale con il 34.6% dei voti. Di seguito vi riportiamo l’esito del sondaggio.