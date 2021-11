Cento milioni dal nuovo sponsor: adesso Haaland può arrivare

Accordo da cento milioni di euro e Erling Haaland potrebbe cambiare squadra: la svolta per l’attaccante norvegese

Un accordo da cento milioni di euro per il colpaccio Haaland. Il bomber norvegese è uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato. Il Borussia Dortmund ha poche carte per tenere il giovane cannoniere considerata la clausola presente nel contratto del calciatore abbordabile rispetto alle cifre di un calciatore del suo valore (75-90 milioni).

Non è un segreto che il 21enne piaccia alla Juventus, ma sulle sue tracce ci sono tutte le big europee. Una potrebbe ricevere una spinta importante per sbaragliare la concorrenza e portare Haaland nella propria rosa. Una spinta sotto forma di assegno da cento milioni di euro.

Secondo quanto riferisce ‘Mundo Deportivo’ la svolta su Haaland potrebbe arrivare da uno sponsor. Il club interessato è il Barcellona che a fine stagione vedrà scadere il contratto con Rakuten che, post Covid, garantiva 30 milioni più bonus all’anno. Una sponsorizzazione che, a quanto pare, non sarà rinnovata e che potrebbe aprire scenari interessati.

Calciomercato Juventus, lo sponsor regala Haaland al Barcellona

Due le ipotesi uscite nei giorni scorsi (Crypto Exchange con 70 milioni più bonus del 20% in base ai risultati della prima squadra maschile e una società indiana che non era andata oltre 58 milioni più un bonus del valore del 15%) ma che sarebbero già tramontata. Quella ancora in piedi, invece, riguarda un fondo di investimento dell’Arabia Saudita, pronto a sborsare ben 100 milioni a stagione. Una proposta che genera qualche malumore nel consiglio di amministrazione e tra i dirigenti del club, ma che potrebbe comunque essere accettata. A quel punto, per i blaugrana si aprirebbero scenari importanti sul mercato: Haaland compreso…