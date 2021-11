Eriksen torna ad allenarsi: doppio scenario in casa Inter

Christian Eriksen è tornato ad allenarsi ed entro la fine dell’anno attende il via libera per giocare: doppio scenario in casa Inter

È stato il momento più drammatico dell’estate, un quarto d’ora che ha tenuto tutti gli appassionati con il fiato sospeso fino alla notizia più bella: Christian Eriksen è fuori pericolo.

L’addio di Antonio Conte in estate, poi, ha portato Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Per le trame di gioco del tecnico romagnolo il danese sarebbe stato perfetto, probabilmente il migliore in rosa ed il più adatto all’ex allenatore biancoceleste. In questi giorni sono arrivate notizie incoraggianti per il futuro di Eriksen e l’Inter ha davanti a sé due differenti scenari.

Calciomercato Inter, Eriksen al lavoro | Ajax o Odense per il danese

La volontà di Christian Eriksen è quella di tornare a calcare nuovamente i campi da gioco, come aveva espresso a pochi giorni da quel maledetto malore. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il danese è tornato ad allenarsi tramite un leggero lavoro di riatletizzazione e attende il definitivo via libera per tornare in campo entro la fine dell’anno. Le possibilità di rivederlo in maglia nerazzurra, però, sono pressoché nulle: al momento, due sono le possibili opzioni per l’ex Tottenham.

La prima è quella di rimanere in Danimarca, per giocare nell’Odense in casa sua. La seconda, e più affascinante, è quella che prevederebbe un suo ritorno all’Ajax. Nel campionato olandese, infatti, sono previste norme che gli garantirebbero di giocare e di mostrare ancora al mondo tutte le sue qualità. Simone Inzaghi, invece, potrebbe non riuscire ad allenare il talento di Christian Eriksen.