Scaloni: “Dybala può essere il sostituto di Messi”

Scaloni elegge Dybala come possibile sostituto di Lionel Messi. L’annuncio in conferenza del ct dell’Argentina

Paulo Dybala è tornato tra i convocati dell’Argentina dopo i problemi fisici che lo avevano tenuto lontano dalla Nazionale nelle ultime soste. Al fianco del numero 10 della Juventus anche il talento dell’Under 23 Matias Soulé, che è già paragonato proprio all’ex Palermo.

Per Dybala potrebbero subito esserci delle chance di tornare in campo con la maglia dell’Albiceleste. E l’eredità è piuttosto pesante: Messi, infatti, è reduce da problemi fisici e potrebbe saltare il primo impegno contro l’Uruguay.

Il sostituto individuato da Scaloni è proprio l’attaccante della Juventus: “Messi sta bene, sta facendo progressi e ha intensificato il carico d’allenamento. In linea di massima è disponibile e se starà bene sapete cosa penso del suo gioco e della sua condizione in squadra. Chi eventualmente al suo posto? Dybala potrebbe essere il suo sostituto – ha dichiarato il commissario tecnico in conferenza stampa – ma anche Joaquin (Correa) o Lo Celso in posizione più avanzata”.