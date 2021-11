Supercoppa Inter-Juventus a San Siro, è furia totale: “Mai successo”

È arrivata oggi la decisione definitiva della Lega Serie A sulla finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus che si giocherà il 12 gennaio a San Siro

Sarà lo stadio San Siro la cornice della finalissima di Supercoppa italiana, che si disputerà tra Inter e Juventus, rispettivamente campioni d’Italia e detentori della Coppa Italia, il prossimo 12 gennaio. Nerazzurri e bianconeri si daranno dunque presto battaglia per il primo trofeo ufficiale della stagione, non senza alcune polemiche del caso.

Dito puntato infatti proprio sulla scelta della location per la finale. Diversi tifosi infatti si sono lamentati via social della decisione di disputare Inter-Juventus in quel di San Siro, seppur con una ripartizione del tifo in egual misura. La ‘casa’ dei nerazzurri non sembra essere andata giù ai supporters bianconeri che si interrogano sulla cosa e sollevano un polverone:

9 scudetti di fila, Supercoppa all estero o a Roma, lo vince 1 anno l Inter a San Siro. Poi mi dite che il campionato italiano è serio, sisi come no. Ripeto lo scudetto vale meno del campionato Svizzero — Juventinoforever (@velosodiego) November 11, 2021

Si è mai giocata la #Supercoppa allo Stadium? — Baronetto Bianconero (@BaronettoBianco) November 11, 2021

Pronti al “campionato falsato” dalla supercoppa?!😍😍😍😍😍😍 — Deborah (@Deborah_Juve) November 11, 2021

La finale di supercoppa italiana si giocherà a milano , peccato che nei nove anni precedenti quando la #juve ha vinto i campionati non si è MAI giocato a torino. — Giampaolo 🏳️🏴 (@j_giamp84) November 11, 2021

La Supercoppa italiana si disputerà il 12 gennaio a San Siro. Nessun problema per la sfida tra #Juventus e #Napoli del 5. Ma c’è sempre tempo per interpellare ASL varie, maghi, fattucchiere e interventi divini. — MerihTop (@MerihTop) November 11, 2021