Torna alla Juventus: via libera con l’addio di Agnelli

Nuove indiscrezioni sul futuro alla presidenza della Juventus di Andrea Agnelli. Rispunta il grande ex per il ritorno in bianconero

Dopo il caso generato dalla vicenda Superlega, tante nuvole si erano addensate sul futuro alla presidenza della Juventus di Andrea Agnelli, in virtù anche dei risultati poco soddisfacenti della squadra bianconera.

LEGGI ANCHE >>> UFFICIALE | De Rossi, Vieri e Del Piero allenatori

Agnelli alla fine è rimasto alla carica di numero uno della ‘Vecchia Signora’, iniziando un nuovo corso alla Continassa con il rimpasto della dirigenza e richiamando in panchina Massimiliano Allegri per risollevare le sorti della Juve. Ma quale potrebbe essere al figura ideale nel caso in cui Agnelli passasse la mano in futuro?

Juventus, Pecile candida Del Piero: “Futuro presidente dopo Agnelli”

In tanti auspicano un ritorno romantico in bianconero di Alex Del Piero, che nelle scorse settimane ha ottenuto tra l’altro il patentino di allenatore a Coverciano. Una candidatura sposata anche dall’opinionista Gianfranco Pecile: “Per il suo prestigio e le sue conoscenze a me piacerebbe che fosse la Christillin a prendere la presidenza della Juventus. Ma se dovesse andare via Agnelli, secondo me il suo posto potrebbe essere preso da Del Piero – ha detto Pecile a ‘Top Planet’ – A meno che Del Piero non voglia fare l’allenatore perché ha più esperienza extra campo rispetto a Chiellini”.

“Del Piero è fuori dalle grazie della Juve? Sì, perché adesso c’è Agnelli – aggiunge Pecile Però quando non ci sarà più si potrà fare”.