De Rossi, Vieri e Del Piero e diversi nomi importanti per il calcio italiano a un nuovo bivio della loro vita professionale: ora è ufficiale

Hanno emozionato, stupito, esaltato popoli diversi, mondi differenti, avvolti in quella sfera un po’ mistica e sicuramente baciata dal destino che rende un po’ più che campioni. Daniele De Rossi, Alessandro Del Piero, Christian Vieri per tutti ‘Bobo’. Nomi da scandire e tramandare, per l’Italia ma ovunque, semplicemente indimenticabile.

Un trio meraviglioso che ora è pronto ad affacciarsi a una nuova avventura che, lo dimostrano i fatti, stanno intraprendendo con il solito spirito e passione per il calcio. Come riportato dalla FIGC, infatti, sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i neoallenatori che hanno ottenuto la qualifica UEFA A. Lo scorso 14 ottobre si sono svolti gli esami finali del corso, consistenti in una prova pratica e una orale. I risultati sono stati brillanti per diversi volti noti del nostro calcio.

Da Vieri a De Rossi e Del Piero: vita da neoallenatori

A dimostrare le abilità di ex calciatori come Vieri, De Rossi e Del Piero sono appunto le votazioni ottenute agli esami finali. Infatti, hanno brillato proprio Del Piero e De Rossi, ma anche Ignazio Abate, ex terzino del Milan. In lista diversi ex calciatori, pronti a intraprendere questa nuova avventura.

Ecco la lista completa: Ignazio Abate, Gianluca Curci, Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Marcelo Otero, Giampaolo Pazzini, David Pizarro, Stefano Torrisi e Christian Vieri.