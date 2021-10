Superlega, stupore per la scelta dell’Italia: ecco la ‘vendetta’ dell’Uefa

Il progetto Superlega, a distanza di mesi, fa ancora discutere e non poco sulla scena internazionale. La posizione dell’Italia e la reazione dell’Uefa

La Superlega, ormai diversi mesi fa, ha totalmente sconvolto gli scenari calcistici a livello europeo e con eco mondiale. Il progetto messo in piedi ha creato una vera e propria guerra con l’Uefa, poi rientrata a suon di proteste popolari, malcontento pubblico e anche qualche minaccia.

Eppure, ancora le posizioni tra Uefa e big interessate non sono formalmente chiare, o meglio passi fondamentali devono ancora essere compiuti nel sostegno all’organo di governo del calcio europeo. Ci riferiamo all’Italia. Nonostante Mario Draghi avesse annunciato il massimo appoggio alle autorità calcistiche in questione, ‘per preservare le competizioni nazionali e i valori meritocratici’, ancora dall’Italia il sostegno formale non è arrivato. Infatti, ancora il nostro Paese non è tra quelli che si sono costituiti in giudizio di fronte alla Corte di Giustizia, affermando così la legittimità dell’opposizione alla stessa Superlega, e ora dunque a Real Madrid, Barcellona e Juventus. A riportarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’.

Superlega, lo stupore per l’Uefa e le conseguenze per l’Italia

Una mossa che, proprio alla luce delle parole di Draghi e delle posizioni dichiarate, stona non poco e che la Uefa accoglie con enorme stupore. A Nyon considerano il sostegno del nostro paese fondamentale, visto l’importanza nello scacchiere europeo e il coinvolgimento della Juventus. C’è ancora oggi come data massima per invertire la posizione attuale e la Uefa aspetta che accada ciò che era stato annunciato. Se ciò non dovesse accadere, invece, la conseguenza sarebbe chiara: verrebbe meno il sostegno alla candidatura italiana per Euro 2028. Giornata decisiva dunque, con uno sguardo anche al futuro.