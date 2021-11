CMIT TV | Inter-Pif, “trattativa avanzata”: la folle richiesta di Zhang

Massimo Brambati ha parlato della presunta trattativa tra Inter e Pif: le ultime sul possibile cambio di proprietà del club

Massimo Brambati ha fatto il punto sulla CMIT TV della trattativa tra la famiglia Zhang e Pif per la cessione dell’Inter. Il giornalista ha spiegato: “Sono voci di una trattativa avanzata, ma le trattative sono sempre trattative. Pare che l’interesse di questo fondo , proprietario del Newcastle, ci sia da tempo. Il problema principale è Zhang, secondo questa persona che si occupa di alta finanza e non di calcio”.

RICHIESTA FOLLE – “Secondo me è presto per parlare di tempistiche. Credo che la situazione è sinceramente difficile in quanto c’è una richiesta da parte dell’Inter che lascia fuori i debiti del club. La richiesta è un miliardo di euro. C’è un bond che scade l’anno prossimo di circa 400 milioni. Zhang ha capito che la controparte ha le possibilità realmente di diventare proprietario. Per questo dico che la trattativa è avanzata, ma se tiri troppo la corda si spezza. Gli interisti sarebbero seduti più comodi con un proprietario come Pif che come Zhang”.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Inter-PIF, la verità di Fabrizio Biasin: “Ecco cosa mi sembra francamente”

Non solo Pif-Inter, Brambati su Brozovic

Lo stesso Brambati ha parlato anche brevemente del mercato dell’Inter ed in particolare della situazione Brozovic. “Non so chi potrà essere il colpo di gennaio anche perché se c’è un proprietario si fanno delle cose, se ce n’è un altro non si fanno delle cose. Brozovic sta facendo i suoi conti e in questo momento non sono molto vicini all’Inter“.