Nel corso dello Speciale di oggi alla CMIT TV è intervenuto anche Fabrizio Biasin, che ha fatto il punto su casa Inter

Continuano a circolare le voci relative ad un eventuale interesse da parte del fondo PIF, che nelle scorse settimane ha acquistato il Newcastle, per l’Inter di Suning. Una situazione al momento però ben lontana dall’essere concreta come confermato anche dal giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto oggi pomeriggio nel corso del nostro ‘Speciale Giovani’ alla CMIT TV.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Finale Supercoppa, sede e data: la scelta definitiva su Inter-Juventus

Il collega ha affermato: “In questo momento storico si creano delle notizie alimentate dalla speranze. Io invito tutti a non sperare troppo che accadano cose che poi magari non si realizzeranno, magari qualcosa ci sarà anche, ma non è roba di questi giorni”. Pensiero quindi piuttosto chiaro di Biasin che per il momento accantona le voci relative al fondo PIF legate alla stessa Inter.