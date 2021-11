Calciomercato, addio Brozovic: erede in Serie A e Juve KO

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al futuro di Brozovic con eventuale sostituto

I rinnovi di contratto sono partiti nelle scorse settimane in casa Inter con quello di Lautaro Martinez prima e quello di Barella poi. Il lavoro di Marotta e soci però non si è può ancora definire concluso. Diversi i calciatori in attesa di capire il loro destino, con l’urgenza più incombente che riguarda Marcelo Brozovic.

L’Inter pone l’ultimatum al centrocampista croato: rinnovo subito o cessione. In caso di addio i nerazzurri dovrebbero poi trovare un erede all’altezza della situazione.

Calciomercato Inter, ultimatum per Brozovic e caccia all’erede: i tifosi scelgono Luis Alberto

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa all’eventuale sostituto di Brozovic in caso di mancato rinnovo e partenza nelle prossime sessioni. Per il 35,8% dei votanti l’ideale sarebbe rappresentato da Luis Alberto della Lazio, che Inzaghi ha già allenato e piaceva anche alla Juventus. Lo spagnolo è seguito al 26,4% da Fabian Ruiz del Napoli, mentre chiudono il quadro i vari Bennacer del Milan e Bentancur.