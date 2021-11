Il futuro dell’Inter si basa anche sul destino di Marcelo Brozovic. L’annuncio direttamente dal club sul centrocampista

Marcelo Brozovic al centro degli scenari sul calciomercato. Il croato sembra al centro del caso più problematico relativo i rinnovi di contratto.

L’ex Dinamo Zagabria sta parlando con la società, alla ricerca di una soluzione. Per l’Inter, di sicuro, il calciatore è fondamentale e i nerazzurri stanno cercando di trattenerlo e trovare la quadratura. A tal proposito, si è espresso anche Alessandro Antonello. Ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, l’ad si è soffermato sul futuro del calciatore: “Il rapporto coi nostri giocatori è ottimo, dovremo riconoscere i risultati che la squadra ha portato negli ultimi anni. La pandemia porta a fare riflessioni concordate, è corretto sedersi a tavolo e trovare soluzioni condivise. Brozovic pedina strategica per noi”.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Inter-PIF, la verità di Fabrizio Biasin: “Ecco cosa mi sembra francamente”

Inter, dal calciomercato allo stadio e la società: Antonello si espone

Le dinamiche relative la società restano calde, ma Antonello è chiaro sul futuro dell’Inter: “La continuità della società Inter? Mi rifaccio alle dichiarazioni del presidente, il progetto è a lungo termine. La società lavora sul medio lungo termine”. Poi prosegue: “Qualsiasi progetto arrivi dai tifosi è tenuto in considerazione, in questo momento Interspac non reputato ancora idoneo”.

Annuncio anche sul nuovo stadio: “Il 2027 come data di inaugurazione? Ad oggi se non incorriamo in intoppi particolari è ancora l’obiettivo. La fase 2 inizierebbe dal 2027 in avanti, l’obiettivo primario è arrivare il prima possibile al nuovo stadio” .