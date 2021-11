La folle idea arriva da un ex candidato alla presidenza del Barcellona: “Prendere Cristiano Ronaldo, è il momento giusto”

“E’ il momento giusto per fare una follia del genere”: Cristiano Ronaldo al Barcellona può, senza ombra di dubbio, definirsi una pazzia. Lo fa Toni Freixa, ex candidato alla carica di presidente del club blaugrana.

Intervenuto a ‘La Porteria’ si lascia andare ad una considerazione destinata sicuramente a far discutere: CR7 al ‘Camp Nou’ non da avversario. Le sue parole risuonano in tutto il mondo: “Se c’è un momento per fare una follia del genere, questo è quello giusto”. Ipotesi che si stenta a non definire impossibile anche se il calciomercato ci ha insegnato che tutto può accadere. Certo che il rivale di sempre, uno dei calciatori più ‘odiati’ dal popolo blaugrana, possa vestire la maglia del Barcellona appare poco reale.

Calciomercato, Ronaldo al Barcellona: la folle idea

Al di là delle parole di Freixa, Cristiano Ronaldo non sta attraversando un momento semplice al Manchester United. Il suo ritorno non è coinciso con risultati positivi della squadra, anzi il rendimento dei Red Devils ha messo in difficoltà anche Solskjaer la cui posizione ora è in bilico.

Anche per questo nelle ultime ore si è tornato a parlare del futuro di CR7 con il portoghese e dell’ipotesi di un nuovo trasferimento estivo nel caso in cui lo United non centrasse la qualificazione in Champions League. Una possibilità che, evidentemente, ha acceso la fantasia anche a Barcellona dove il candidato alla presidenza Freixa non ha dubbi: “E’ il momento giusto per una follia del genere”.