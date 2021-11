Calciomercato Milan, svolta decisiva: tripla chiusura entro fine anno

Il Milan ha tutta l’intenzione di muoversi in anticipo sul calciomercato per portare a termine un triplo colpo fondamentale per Pioli

Siamo a novembre, è vero, ma gli scenari di calciomercato non mancano. E così è anche per il Milan che vuole chiudere in anticipo diverse questioni spinose.

I rossoneri negli ultimi mesi hanno vissuto esperienze piuttosto difficili da gestire e metabolizzare, da Hakan Calhanoglu a Gianluigi Donnarumma. Ora Paolo Maldini deve fronteggiare il caso relativo Franck Kessie e aspetta ancora di capire quali siano i margini per la permanenza di Alessio Romagnoli, di cui vi abbiamo riferito anche nella giornata di oggi. La dirigenza, però, è pronta ora a muoversi d’anticipo per blindare altri tre big nelle prossime settimana: una mossa decisiva per il futuro del club.

Calciomercato Milan, triplo rinnovo in arrivo: c’è anche Theo Hernandez

Maldini ora accelera per il rinnovo di tre big, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. Occhio innanzitutto a Theo Hernandez, uno dei perni della squadra di Stefano Pioli. La richiesta del terzino è 5,5 milioni a stagione, il Milan offre 4: la sensazione è che una quadratura possa essere trovata. Discorso simili per Ismael Bennacer e Rafael Leao. Il centrocampista chiede la stessa cifra di Theo e anche l’offerta rossonera è identica: 4 milioni. Per l’attaccante, invece, i rossoneri hanno pianificato un’offerta da 3,5 milioni a fronte di una richiesta di 4,5. Tutti e tre sono in scadenza a giugno 2024, il Milan vorrebbe chiudere i loro rinnovo entro la fine dell’anno.