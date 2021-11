Ansia Dzeko in casa Inter, contatti con la Bosnia e nuovi controlli

In casa Inter prosegue l’ansia sulle condizioni fisiche di Edin Dzeko, contatti costanti con la Bosnia e nuovi controlli nelle prossime ore

Uscito per un risentimento muscolare durante Milan-Inter, Edin Dzeko tiene in ansia i tifosi nerazzurri. Attualmente è in ritiro con la Bosnia in vista dei vicini impegni contro Finlandia e Ucraina in programma tra sabato e martedì prossimo. Il Ct non vorrebbe fare a meno della sua presenza, ma l’Inter attende riscontri sulle sue condizioni fisiche.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo saltato | Assist a Inter e Roma

Così, riporta ‘SportMediaset’, l’attaccante bosniaco resterà nel ritiro della Bosnia ma nelle prossime ore verrà sottoposto a nuovi controlli medici. Lo staff nerazzurro, dal canto suo, sarebbe in contatto con quello bosniaco per evitare ricadute. Novità decisive sul suo stato di salute sono dunque attese in tempi brevi.