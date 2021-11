Calciomercato Milan, il talento ‘chiama’ i rossoneri: “Voglio la Serie A”

Calciomercato Milan, un vecchio obiettivo dei rossoneri torna alla ribalta: dichiarazioni d’amore, vuole il trasferimento

Il Milan vola col vento in poppa in campionato, il pari con l’Inter ha permesso di mantenere la vetta con un buon vantaggio sui nerazzurri, ma il percorso è solo all’inizio. Il Napoli non molla, rimonte da dietro non possono essere escluse. Qualche rinforzo a gennaio potrebbe aiutare i rossoneri ad inseguire lo scudetto.

Un traguardo che manca ormai dal 2011 e sul quale tutta la squadra e la dirigenza sono al lavoro in maniera incessante. Maldini e Massara progettano qualche rinforzo a gennaio per Pioli. Per il reparto offensivo, arriva la ‘chiamata’ da parte di un obiettivo estivo, che non ha mai smesso di pensare al Diavolo.

Calciomercato Milan, parla Faivre: “Voglio fare di tutto per esserci, mi sto già preparando”

Si tratta di Romain Faivre, che in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ si propone nuovamente al club. Il giocatore del Brest spiega: “Avrei tanto voluto essere in campo nel derby di Milano. La chiamata di Maldini mi ha fatto sentire valorizzato, a quel punto fai di tutto per meritare una squadra come il Milan. Mi sto già preparando in anticipo in maniera specifica su molti aspetti per farmi trovare pronto. La Serie A è un sogno e può aiutarmi a realizzare i miei sogni, compreso quello dei Mondiali. A gennaio vedremo”.