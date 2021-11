La Juventus sorride: trattativa ferma da un mese | Pronto l’assalto

La Juventus sempre attenta alle occasioni di mercato a parametro zero. Gli occhi di Cherubini su una vecchia conoscenza del calcio italiano

La Juventus è a caccia di opportunità sul mercato per gennaio e giugno, con lo sguardo rivolto sempre a Vlahovic in attacco. Operazione, quella inerente al centravanti serbo della Fiorentina, difficilmente percorribile nella finestra invernale e dunque da rinviare alla prossima estate vista la situazione attuale non floridissima delle casse bianconere.

La dirigenza della Continassa guarda perciò con attenzione alle possibili occasioni sul calciomercato, magari a parametro zero senza comunque appesantire il monte ingaggi. Tra i profili seguiti da Cherubini e Nedved figurerebbe anche Antonio Rudiger, con l’ex difensore della Roma che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il prossimo giugno con il Chelsea.

Sul futuro di Rudiger arrivano nuovi aggiornamenti dal Regno Unito, come evidenziato dal giornalista di ‘Sky Sports UK’ Dharmesh Sheth: “Nell’ultimo mese non ci sono stati contatti nella trattativa tra la dirigenza del Chelsea e gli agenti di Rudiger. Per il momento tutto è in stand-by sul nuovo contratto”. Una situazione che evidentemente fa gola alle big d’Europa, non solo alla Juventus.

Calciomercato Juventus, spiraglio Rudiger: rinnovo in stand-by

Sul difensore classe ’93 avrebbero messo da tempo gli occhi Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, oltre al sodalizio bianconero se il giocatore dovesse liberarsi veramente a parametro zero a fine stagione. Rudiger è un profilo che per la sua duttilità piace molto a Massimiliano Allegri che di recente ha avuto modo di vederlo da vicino nel match di Champions League all’Allianz Stadium contro il Chelsea. Di contro, il manager dei ‘Blues’ Tuchel non vuole assolutamente privarsi di uno dei suoi pilastri e spinge per la firma sul rinnovo di Rudiger.