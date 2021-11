Mendes ‘tradisce’ Roma e Juventus: calciomercato stravolto

Possibile beffa per Roma e Juventus: Jorge Mendes lo porta lontano dall’Italia già a gennaio, Premier in pole

A lungo nel mirino della Juventus, piace anche alla Roma di Josè Mourinho ma il suo futuro più probabile è in Premier League. C’è lo zampino di Jorge Mendes nell’operazione che potrebbe far rimanere a mani vuote le due società italiane con il trasferimento del centrocampista nel campionato inglese. Il nome è quello di Renato Sanches, 24 anni, attualmente in forza al Lille.

Propri con la società francese il centrocampista portoghese si è rilanciato dopo aver faticato al Bayern Monaco e anche nell’esperienza allo Swansea. In Francia però, il campione d’Europa nel 2016 è tornato a mettere in mostra le qualità fatte vedere con la maglia del Benfica e ecco che i riflettori si sono riaccesi nuovamente su di lui. Ci pensano Juventus e Roma in Italia, mentre in Inghilterra da tempo è segnalato l’interesse del Liverpool. Tre società che potrebbero essere superate da un altro club di Premier League.

Calciomercato Juventus e Roma, scatto Wolves per Renato Sanches

Secondo quanto si legge sul ‘The Telegraph’ c’è il Wolverhampton in pole per l’acquisto di Renato Sanches a gennaio. Il club inglese avrebbe voluto il calciatore portoghese già in estate ed ora è pronto a tornare alla carica. A favorire i Wolves anche i buoni rapporti con Jorge Mendes, agente del centrocampista che presto potrebbe far ritorno in Premier League.